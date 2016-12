Vuelta 2014, 13a tappa: Navarro vince in solitaria

Daniel Navarro vince la 13esima tappa della Vuelta di Spagna, 188,7 chilometri da Belorado a Obregon-Parque de Cabarceno. Lo spagnolo della Cofidis, ex gregario di Contador, centra la prima vittoria in carriera nella corsa a tappe di casa con un assolo nel finale dopo essere scatto in salita a 2 chilometri dal traguardo e aver lasciato il resto del gruppo. Secondo Moreno, terzo Kelderman. Contador resta leader in maglia rossa.