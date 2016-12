Vuelta 2014, 12a tappa: tris di Degenkolb a Logrono

Terza vittoria di John Degenkolb in questa Vuelta di Spagna. Il tedesco del Team Giant Shimano si impone in volata nella 12esima tappa, sul circuito cittadino di 166,4 chilometri a Logrono beffando nel finale il belga Tom Boonen e l'italiano Jacopo Guarnieri . Nessuno scossone in classifica generale con Alberto Contador che conserva la maglia rossa davanti ad Alejandro Valverde a a Rigoberto Uran. Settimo Fabio Aru, staccato di 2'17 dal leader.

Il percorso della tappa odierna non prevede asperità: il circuito cittadino di Logrono, capoluogo della provincia de La Rioja, misura una ventina di chilometri e i ciclisti lo devono affrontare per 8 volte. A pochi chilometri dal via azione coraggiosissima di Matthias Krizek, austriaco della Cannondale, che si lancia in solitaria arrivando a guadagnare oltre 7 minuti sul gruppo maglia rossa. L'occasione per una volata è però troppo ghiotta per gli uomini jet e così a soli 10 chilometri dal traguardo termina l'azione di Krizek.

Sotto lo striscione degli ultimi 1000 metri il gruppo si spezza in due anche a causa di una caduta che vede coinvolto Guardini. Davanti sono una decina i corridori che si giocano la tappa. Lo spunto vincente è di John Degenkolb che chiude mezza ruota davanti a Tom Boonen. Terzo l'azzurro Jacopo Guarnieri dell'Astana. Oltre al tris in questa Vuelta, il tedesco della Giant Shimano può festeggiare la seconda vittoria a Logrono dopo quella nel 2012. Alberto Contador mantiene saldamente la maglia rossa.