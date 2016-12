Vuelta 2014, 10a tappa: a Martin la crono, Contador leader

In Aragona, il tedesco s'impone nettamente nella prova contro il tempo, alle sue spalle chiudono altri due specialisti, Cancellara e Uran. Quarto al traguardo arriva Contador, ma il suo distacco di 39" da Martin gli permette di diventare il nuovo leader della corsa, complice anche una caduta della maglia rossa, il colombiano Quintana, che dopo pochi chilometri dalla partenza incappa in una pericolosa (ma senza conseguenze) caduta. Il vincitore del Giro d'Italia va a sbattere contro un guardrail e finisce a terra, compromettendo la sua crono.

Cambia quindi la classifica generale, alle spalle di Contador ora c'è Valverde a 27", terzo Uran a 59", primo degli italiani Fabio Aru a 2' 27". Domani è in programma una tappa difficile, fatta per gli scalatori, che potrebbe stravolgere ulteriormente la classifica. Terzo arrivo in quota per la Vuelta, con la scalata verso il santuario di San Miguel de Aralar, in Navarra.