Vuelta 2014, 7a tappa: De Marchi show, è festa Italia

La fuga di giornata è composta da 4 corridori: Hubert Dupont, Alessandro De Marchi, Ryder Hesjedal e Johann Tschopp. Il gruppo dlela maglia rossa Alejandro Valverde lascia correre non essendoci uomini pericolosi di classifica là davanti. Ai meno 15 dal traguardo restano al comando solo De Marchi e Tschopp, favoriti anche dalla scivolata di Hesjedal. Il friulano della Cannondale (già vincitore del Premio combattività al Tour de France) stacca il compagno di fuga in una delle tante salitelle di giornata e si invola tutto solo negli ultimi 8 chilometri del percorso. Gli ultimi 2000 metri sono una parata per De Marchi che finalmente vince la sua prima tappa in un Grande Giro. Al secondo posto si piazza Hesjedal, terzo Dupont. In maglia rossa resta stabilmente Valverde.