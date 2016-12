Mondiali paraciclismo: staffetta, oro e dedica a Martini

Una vittoria con una dedica speciale, per Alfredo Martini. Gli azzurri hanno conquistato l'oro nella staffetta ai Mondiali di paraciclismo di Greenville, in Carolina del Sud: dopo il successo è arrivato l'omaggio per lo storico ct della Nazionale di ciclismo, scomparso lunedì a 93 anni. I protagonisti dell'impresa sono Alex Zanardi, Vittorio Podestà e Luca Mazzone, capaci di rifilare 39" al trio di casa e 1'48" a quello svizzero.