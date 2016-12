Vuelta 2014, 5a tappa: bis Degenkolb, beffato Bouhanni

Secondo successo consecutivo per John Degenkolb che trionfa in volata nella quinta tappa della Vuelta di Spagna 2014, su un percorso di 180 chilometri da Priego de Cordoba a Ronda. Nel finale bravissimo il tedesco che mantiene la prima posizione chiudendo davanti a Nacer Bouhanni, irritato per essere finito vicino alle transenne. In classifica generale non cambia nulla: Matthews mantiene la maglia rossa davanti a Quintana e a Valverde.