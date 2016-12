Vuelta 2014, quarta tappa: Degenkolb spaziale in volata

John Degenkolb vince in volata la quarta tappa della Vuelta di Spagna di 164,7 chilometri da Mairena del Alcor a Cordoba. Il tedesco del Team Giant Shimano, dopo una straordinaria progressione, trionfa con gran distacco. Secondo posto per lo spagnolo Vicente Reynes della Iam Cycling , terzo Michael Matthews che consolida la maglia rossa di leader della classifica generale conquistando 4 secondi di abbuono. Quarto Damiano Caruso .

Nel giorno del ricordo per la morte di Alfredo Martini, tutti i corridori italiani si sono presentati al via con il lutto al braccio. Il percorso di quasi 165 chilometri presenta due Gran Premi della Montagna: sul secondo (l'Alto de Catorce por Ciento di seconda categoria) tenta l'attacco Valverde, terzo nella generale, assieme a Yates, Sicard e Anacona. Il quartetto viene però ripreso dal gruppo maglia rossa e la tappa si decide così in volata. Degenkolb è imprendibile per Reynes che si accontenta della seconda posizione. Matthews, terzo oggi, ha un vantaggio di 15 secondi su Valverde e di 19 su Uran. Quarto Damiano Caruso, staccato di 21 secondi dall’australiano. Domani la quinta tappa, ancora per velocisti, da Priego de Cordoba a Ronda.