Vuelta 2014, terza tappa: urlo Matthews, rimpianto Caruso

È l'australiano Michael Matthews il vincitore della terza tappa della Vuelta, 188 chilometri da Cadice ad Arcos de la Frontera. Con una grande azione nel finale il ciclista della Orica GreenEdge brucia Daniel Martin e scombina i piani del gruppo, che sin lì aveva lavorato per un arrivo in volata. Per Matthews c'è anche la maglia rossa, sfilata allo spagnolo Valverde. Martedì quarta tappa, 172 chilometri da Mairena del Alcor a Cordova.