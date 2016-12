Nibali, grande festa a Mastromarco

Grande festa per Vincenzo Nibali a Mastromarco, il paese del pistoiese che 15 anni fa accolse il trionfatore dell'ultimo Tour del France quando lasciò la Sicilia. Una grande cena per 812 persone (sedute, con la chiusura della strada principale per aggiungere tavoli) e anche una pedalata di tre chilometri con il campione di ciclismo, da Mastromarco a Lamporecchio. Il tutto preceduto da una conferenza stampa di Nibali proprio nel teatro comunale di Lamporecchio. "Ora penso ai Mondiali - ha detto "Lo Squalo" - . Giro e Tour nel 2015? L'idea c'è. Poi vedremo insieme al direttore e all'allenatore".