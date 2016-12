Ciclismo: Peter Sagan firma con la Tinkoff

Anche nel ciclismo il mercato è in pieno svoglimento e il colpo più prestigioso lo ha fatto la Tinkoff-Saxo che per il 2015 ha ingaggiato lo slovacco Peter Sagan, in scadenza di contratto con la Cannondale. Il talentuoso 24enne, forte nelle classiche e veloce nello sprint, vincitore della maglia verde al Tour de France nelle ultime tre edizioni, ha firmato un contratto triennale con la squadra in cui milita Alberto Contador e diretta dal danese Bjarne Riis.

"Peter Sagan è uno dei migliori corridori ed è un onore averlo nella nostra squadra. Sono convinto che la Tinkoff-Saxo sia la miglior formazione per lui e sono sicuro che vincerà molte corse con noi", ha detto il proprietario Oleg Tinkoff. Il ds Riis ha aggiunto: "Siamo molto felici e fieri di accogliere Peter Sagan nella nostra squadra. Peter è senza dubbio uno dei più grandi talenti del ciclismo mondiale ed uno dei più celebri. Ha una mentalità da vincente, è sempre visibile e presente sugli arrivi e sicuramente ci regalerà tante vittorie". Dalla Cannondale, oltre a Sagan, sbarcano alla Tinkoff-Saxo anche il fratello Juray e il polacco Maciej Bodnar, uomo di fiducia dello slovacco, oltre all'esperto Pavel Brutt, proveniente dalla Katusha.