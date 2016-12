Ciclismo, Cunego: accidenti che dolore!

Chi non ha lo stomaco forte farà bene a non andare sul profilo Twitter ufficiale del corridore Damiano Cunego. Nel Giro di Polonia il ciclista azzurro ha rimediato una brutta ferita. Non contento, il buon Damiano ha pensato di mostrare al mondo la foto del suo ginocchio ferito. Il tutto accompagnato da un tweet: "Brutta ferita". Talmente brutta che forse non tutti riusciranno a vederla senza avere almeno un senso di nausea.