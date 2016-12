Pantani, Nibali: "Aspettiamo a giudicare"

Le nuove rivelazioni sulla morte di Marco Pantani hanno fatto il giro del mondo in poche ore, ma Vincenzo Nibali, fresco vincitore del Tour de France, ha preferito aspettare il corso della giustizia prima di lasciarsi andare a giudizi definitivi. "Ricordiamo Marco per il campione che è stato. Aspettiamo per rispetto la certezza dei fatti prima di giudicare", ha scritto il campione siciliano sui suoi profili social.