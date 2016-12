Pantani, parla mamma Tonina: "Me l'hanno ammazzato, ma non gli spacciatori"

La Procura di Rimini ha deciso di riaprire l'inchiesta sulla morte di Marco Pantani , avvenuta dieci anni fa, in circostanze sospette, all'interno di un residence. La notizia è stata accolta con soddisfazione da Tonina , la mamma del Pirata: "Io ho sempre detto che Marco non si era tolto la vita. La mia sensazione, sin da subito, è che avesse scoperto qualcosa e gli abbiano tappato la bocca. Me l'hanno ammazzato, ma non sono stati gli spacciatori".

"Sono 10 anni - aggiunge la signora Tonina a 'Tgcom24' - che lotto e non mollerò, fino alla fine. Voglio la verità, voglio sapere cosa è successo a mio figlio. Da subito ho detto che me l’hanno ammazzato e, infatti, me l’hanno ammazzato. Non mi sono mai sbagliata su Marco. Così come non credo che siano stati gli spacciatori".