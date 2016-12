Brutta caduta per Riccò sul Ventoux

Riccò si ferma di nuovo. Nessuna ulteriore squalifica, bensì una caduta rovinosa che l'ha costretto al ricovero in ospedale. Il ciclista, allontanato dalle gare fino al 2024 per doping, sfruttava la "libertà limitata" per tentare di infrangere record. L'obiettivo di Riccò era abbassare i 55'51'' con cui Mayo scalò il Ventoux. Oltre ad aver fallito la missione, il trentunenne ciclista durante la discesa è finito fuori strada e perso conoscenza.