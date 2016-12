Tour 2014: la stampa francese celebra Nibali

Vincenzo Nibali non ha solo conquistato la centunesima edizione del Tour de France : con il suo stile pacato e il suo modo di correre ha anche strappato consensi nella stampa francese. Il grande Bernard Hinault, oggi editorialista de Le Figaro, lo incorona: "Ha corso da signore, non si vincono anche il Giro d'Italia e la Vuelta per caso...". Ma L'Equipe dedica ampio risalto al podio conquistato da Jean-Christophe Peraud e Thibaut Pinot.

Gli applausi all'impresa del ciclista siciliano arrivano da Le Monde, che titola "Vincenzo Nibali nuovo re del Tour", mentre Le Figaro prosegue con "Nibali apre una nuova era, il ciclismo è cambiato". E ancora da Hinault (da corridore per lui cinque Tour, tre Giri e due Vuelta): "E' un bel vincitore, ha segnato il Tour ogni volta che doveva". Si distinguono Le Parisien e L'Equipe, giornali che appartengono al gruppo che organizza il Tour: entrambi esaltano soprattutto le prestazioni di Jean-Christophe Peraud e Thibaut Pinot, senza sottolineare in modo particolare il trionfo dello Squalo. Il quotidiano sportivo definisce il podio "Entusiasmante", lanciando in prima pagina una foto dei primi tre della generale. "E' un podio che passerà alla storia": Le Parisien non si sbilancia...