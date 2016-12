Un siciliano a Parigi: l'era di un nuovo ciclismo

Vincenzo ha compiuto le sue ultime pedalate verso la strada dei grandi campioni e ci consegna un'atmosfera che ha il sapore della ripartenza. Sì, perché se uno come Vincenzo arriva a vincere il Tour significa che il ciclismo è veramente cambiato, significa che una speranza vera, forte e luminosa si può riaccendere sul destino di uno sport martoriato da vent'anni di scandali di bugie e di vergogna. I furbi esisteranno sempre, come nella vita di ogni giorno, ma la vittoria di Nibali ci fa capire come vincere in modo pulito sia ancora possibile; e lo diciamo osservando in maniera ferocemente obiettiva il suo cammino da corridore, senza farci condizionare dalla conoscenza diretta di quel che è come persona.



Nibali arriva al successo più importante della sua vita a quasi 30 anni, e chi lo ha visto correre, giorno dopo giorno, ha davanti agli occhi una crescita lenta, costante e continua. Non un'esplosione improvvisa e fuori misura, ma un progressivo e naturale sviluppo di quelle che da sempre e ribadiamo, da sempre, sono state le sue attitudini e capacità naturali. La vittoria di Vincenzo ha un sapore di genuinità che non sentivamo più da tempo e che ci dà fiducia per il futuro, suo e del ciclismo. I Campi Elisi non rappresenteranno certo il punto d'arrivo della sua carriera, ma solo un passaggio prestigioso ed emozionante. C'è ancora tanta strada davanti alle sue ruote e sarà bello seguirlo, raccontarlo ed emozionarci con lui. Ma oggi è solo il tempo dei sogni perché vedere un italiano vincere il Tour è qualcosa di magico. Negli ultimi cinquant'anni di storia è accaduto solo tre volte: Gimondi nel '65, Pantani nel '98 ed ora Nibali. Non roviniamoci questo momento pensando a quel che non c'è. Godiamocelo fino in fondo sperando che magari per la prossima vittoria, forse, non dovremo più aspettare così tanto. Grazie Vincenzo!.