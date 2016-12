Nibali, mamma Pantani: "Sono felice per lui, lo aspetto"

Vincenzo Nibali aveva annunciato che in caso di vittoria del Tour de France avrebbe regalato la maglia gialla a Tonina Pantani. Dopo il quarto posto nella crono della penultima tappa, che lo ha di fatto incoronato re della Grande Boucle, il ciclista siciliano lo ha ribadito. "Sono felice per Nibali, è stato bravo - ha commentato Tonina- Ora lo aspetto a braccia aperte. Sono stata io a farlo vincere? No, no, è stato bravo lui".