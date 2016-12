Tour 2014, Nibali: "Non è un sogno, ho vinto"

"Non è un sogno, ho vinto davvero". Vincenzo Nibali ancora stenta a crederci. Il ciclista messinese, quarto nel cronometro odierna, ha conquistato il suo primo Tour de France al termine di una cavalcata trionfale, in cui gli avversari si sono inchinati uno dopo l'altro. "E' tutto irreale - confessa Nibali appena tagliato il traguardo -. Il mio pensiero è per domani, sarà da pelle d'oca. Voglio gustarmi questa bellissima vittoria".

"E' stata una cronometro difficile da affrontare - aggiunge il ciclista dell'Astana, che domenica è atteso dalla passerella finale a Parigi sui Campi Elisi -. Ora aspettiamo domani: sarà il momento più bello di tutto il Tour de France, con l'Arco di Trionfo e poi la premiazione".



E ancora: "Quando sono venuto qui per disputare il primo Tour della mia carriera sono rimasto stregato dall'atmosfera dell'ultima giornata, dal giro d'onore, dal tifo della gente... E' un po' tutto irreale, devo abituarmi lentamente. Il pensiero di aver vestito la maglia gialla dalla seconda giornata fino alla fine è stato logorante, non è stato facile per niente. Ora voglio godermi questi momenti con la mia famiglia e con i miei amici".



Un pensiero a Marco Pantani, l'ultimo trionfatore italiano nella corsa a tappe più prestigiosa: "Quando lui vinceva ero ragazzino. Sua mamma mi ha regalato la sua maglia gialla e quando tornerò, come promesso, le porterò la mia". "Il quarto posto nella crono è un risultato che mi soddisfa, è stata una buona prestazione. C'era un po' di tensione perché non era una prova semplice visto che c'erano molti rettilinei, falsi piani, e poca salita - ha detto Nibali tornando sulla tappa - Non vedevo l'ora di arrivare. Era una crono in cui volevo dimostrare di poter far bene, e sono contento del quarto tempo, ora il mio pensiero è per domani".