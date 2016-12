Tour 2014: a Bergerac c'è pure l'elefante

Il Tour de France 2014 non si fa mancare proprio nulla. Nel finale della 19a tappa, quando la carovana gialla stava entrando sotto la pioggia a Bergerac , le telecamere si sono soffermate a bordo strada per un curioso siparietto. Il proprietario di un circo, infatti, ha portato un elefante a salutare l'arrivo dei ciclisti .

L'animale, a dire il vero, non ha portato molta fortuna: pochi minuti dopo il suo 'saluto' il gruppo è infatti rimasto coinvolto in una maxi-caduta: l'incidente, per fortuna, non ha coinvolto il leader italiano Vincenzo Nibali. Quest'anno nemmeno un elefante sembra poter fermare lo 'Squalo dello Stretto'.