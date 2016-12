Tour 2014, Nibali: "Ora posso stare tranquillo"

Nibali dedica il quarto successo di tappa all'Astana: "Oggi non volevo vincere per la classifica, ma per la squadra, che ha lavorato tantissimo, alla grande, e per me stesso - dice ai microfoni di Raisport -. Volevamo questa vittoria nell'ultima tappa sui Pirenei e l'abbiamo ottenuta, era davvero importante per tutti noi".