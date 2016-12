Ciclismo, Tour de France: Nibali trionfa a Hautacam

Ennesima prova di forza di Vincenzo Nibali: il ciclista siciliano trionfa in solitaria in cima a Hautacam e si aggiudica la 18.ma frazione del Tour de France, mettendo la sua firma anche sui Pirenei. Per lo Squalo arriva la quarta vittoria di tappa e con ogni probabilità il sigillo definitivo su questa Grande Boucle. Al secondo posto chiude Pinot (che si prende anche la seconda piazza generale), seguito da Majka, entrambi ad oltre un minuto.