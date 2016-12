Tour 2014, Nibali: "Anche oggi una bella giornatina..."

Dopo il primo tappone pirenaico vinto dall'australiano Michael Rogers , Vincenzo Nibali mantiene la maglia gialla , conservando il distacco sui rivali, Valverde in primis. Lo Squalo, sul traguardo di Bagnères-de-Luchon , commenta con ironia la tappa odierna: "Una bella giornatina , con una tappa lunga, difficile da controllare, con tanti tentativi di fuga nella prima parte. Non è stato facile per la squadra controllare la corsa".

Ai microfoni della Rai il ciclista siciliano ripercorre gli ultimi chilometri della frazione appena conclusa: "Nel finale la Movistar ha fatto l'andatura forte e davanti siamo rimasti solo quelli di alta classifica. Credo che l'intenzione di Valverde fosse quella di guadagnare secondi e c'era anche Pinot in grande condizione". Nibali difende poi la sua squadra, nonostante abbia dovuto affrontare gli ultimi venticinque chilometri senza compagni: "La squadra sta lavorando, già dal secondo giorno. Fuglsang non sta bene, è spelacchiato per quante escoriazioni ha sul corpo". L'ultima battuta è per la tappa di domani, la più corta del Tour de France 2014, ma con quattro impegnativi Gran Premi della Montagna: "E' molto importante, con salite impegnative, penso che sarà una corsa intensa".