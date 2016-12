Tour 2014, Nibali: "Non ho ancora vinto, occhio ai Pirenei"

Il chiodo fisso di Vincenzo Nibali. Il leader incontrastato del Tour de France 2014 si gode il meritato giorno di riposo prima dei Pirenei ma mantiene alta la guardia: "Devo restare vigile, fare attenzione alle cadute, restare il più vicino possibile ai miei compagni di squadra. In ogni caso - le sue parole in un'intervista rilasciata a L'Equipe - non farò l'errore di pensare che ho già vinto il Tour. No, tutt'altro. Il Tour è vinto a Parigi, non prima".