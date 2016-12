Tour 2014, 15.ma tappa: bis di Kristoff a Nimes

Dopo le fatiche delle Alpi, giornata di apparente tranquillità per i corridori che devono spostarsi da Tallard a Nimes. La fuga del giorno vede come protagonisti il neozelandese Jack Bauer della Garmin e lo svizzero Martin Elmiger della Iam Cycling. I due corridori arrivano a guadagnare oltre 6 minuti di vantaggio. Nel gruppo maglia gialla sono le squadre dei velocisti a cercare di ricucire lo strappo.



All'imbocco dell'ultimo chilometro Bauer e Elmiger hanno un vantaggio di 15 secondi ma il plotone va troppo veloce e a meno 100 metri arriva l'aggancio e la grande beffa per i due attaccanti. A trionfare in volata è ancora una volta il vincitore della Milano-Sanremo, Alexander Kristoff davanti a Haussler e Sagan. Nibali sempre al comando della classifica generale con 4'37” su Valverde e 4'50” su Bardet. Domani il Tour osserva una giornata di riposo.