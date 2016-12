Tour 2014, 11a tappa: stoccata di Gallopin, Nibali sempre in giallo

Bellissima vittoria di Tony Gallopin nella 11esima tappa del Tour de France, da Besancon a Oyonnax. Alla Grande Boucle il francese ex maglia gialla riesce a sorprendere tutti nell'ultima discesa spingendo fino alla fine e chiudendo con qualche metro di vantaggio sul gruppo dei migliori. Secondo posto per il tedesco John Degenkolp, terzo l'italiano Matteo Trentin. In testa alla classifica generale resta saldamente Vincenzo Nibali.