Tour 2014, Cancellara: "Mi ritiro, devo riposarmi"

Altro ritiro eccellente al Tour de France, stavolta non per infortunio ma per scelta: dopo Cavendish, Froome e Contador, anche Fabian Cancellara lascia la Grande Boucle. Lo ha annunciato lo stesso 33enne corridore svizzero del team Trek durante il primo giorno di riposo della grande corsa a tappe: "Vado a casa e mi prendo una pausa. La stagione è stata lunga e ho ancora obiettivo, i Campionati del mondo. E’ importante riposarmi".