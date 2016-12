Tour 2014, 10a tappa: pazzesco Nibali, tappa e maglia gialla

E' Vincenzo Nibali il trionfatore assoluto della decima tappa del Tour de France : il corridore dell' Astana si aggiudica in solitaria la frazione da Mulhouse a La Planche des Belles Filles (161,5 chilometri con 7 Gp della montagna) con una strepitosa azione nella salita finale, scattato ai meno 2,5. Il siciliano, nel giorno del ritiro di Alberto Contador , si riprende la maglia gialla, lasciata per un giorno sulle spalle del francese Gallopin.

Tappa complicata, la più difficile di questa prima parte di Tour e ricca di emozioni: sulla discesa del Petit Ballon Contador perde il controllo della bici e cade malamente. Rialzatosi il Pistolero scala il Platzerwasel, ma in cima è costretto a dar forfait: dopo Cavendish e Froome la Grande Boucle perde un altro protagonista assoluto.

Nibali non può sbagliare, senza i due rivali principali, e compie un autentico capolavoro. Nell'ultima salita, verso La Planche des Belles Filles, a 2,5 chilometri dal traguardo, lo Squalo scopre le carte andando a riprendere i fuggitivi: grande scatto che brucia immediatamente Porte e Valverde incapaci di rispondere, aggancia e supera Kwiatkowski, quindi si lancia all'inseguimento di Purito Rodriguez, protagonista della giornata.

L'azione di Nibali è un mix di potenza e rabbia: nel pezzo più duro della salita (oltre 20% di pendenza), a 900 metri dal finale, il corridore dell'Astana lascia sul posto lo spagnolo della Katusha, andando a prendersi la vittoria di tappa in solitaria. Dietro Nibali (al secondo successo di tappa in questo Tour) arriva Pinot, a 15", quindi la coppia Valverde e Peraud a 15. Richie Porte prende altri 25", mentre crolla "Purito", giunto al traguardo dopo 52" ma che può consolarsi la maglia a pois conquistata oggi. Il siciliano si riprende dunque la maglia gialla, ceduta ieri al francese Gallopin: nella generale Porte è secondo, con un ritardo di 2'23", quindi eco Valverde, a 2'47", mentre Van Garderen è settimo, a 3'56". Domani si riposa: si riparte mercoledì da Besançon con l'undicesima tappa.