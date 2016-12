Froome attraversa la Manica... in bici

Chris Froome è diventata la prima persona ad aver attraversato in bicicletta il tunnel che va dal Regno Unito alla Francia, sotto il mare del canale della Manica. Il vincitore del Tour de France 2013 ha percorso, in tenuta da cronoman, l'Eurotunnel da Folkestone nella costa sud-orientale dell'Inghilterra, a Calais, in Francia. Che sia un primo esperimento per disputare una prova subacquea di qualche grande corsa a tappe?