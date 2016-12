Tour de France, spunta José Mourinho

Giornata ricca di emozioni anche al Tour de France nella 3^ tappa, la Cambridge-Londra di 155 km com la super vittoria di Kittel. Ma la Grande Boucle ha visto anche arrivare un ospite speciale in casa Lampre Merida: José Mourinho. Il tecnico portoghese del Chelsea ha incontrato il connazionale Rui Costa. Il ciclista ha regalato allo Special One la sua maglia iridata.