Tour 2014, 3a tappa: a Londra è bis di Kittel

Marcel Kittel vince in volata la terza tappa del Tour de France 2014 di 155 chilometri da Cambridge alla splendida cornice di Londra , bissando il successo di sabato. Si chiude dunque col secondo trionfo del tedesco la spedizione inglese della Grande Boucle . Battuti sul traguardo londinese Peter Sagan e Mark Renshaw . Vincenzo Nibali , dopo la straordinaria vittoria di ieri a Sheffield, mantiene la maglia gialla portandola così in Europa.

Pochi metri dopo la partenza di Cambridge ecco la fuga di giornata. Jan Barta e Jean Marc Bideau tentano il colpo a sorpresa partendo da lontano e guadagnando fino a 4 minuti e 35 di vantaggio. Il gruppo della maglia gialla Vincenzo Nibali e dei velocisti tiene i due attaccanti a distanza di sicurezza fino all'aggancio definitivo all'ingresso di Londra. Sulla capitale inglese la pioggia e il conseguente asfalto bagnato complicano non poco il lavoro dei team che devono prestare attenzione alle cadute. Ai 150 metri dall’arrivo comincia la volata finale con Marcel Kittel del team Giant Shimano che si conferma ancora una volta il più forte al mondo. Secondo Sagan della Cannondale, terzo Renshaw della Omega Pharma – Quick Step. In classifica generale Nibali mantiene due secondi di vantaggio su Sagan. Domani il Tour approda in Francia per la quarta tappa da Touquet Paris-Plage a Lille, percorso destinato ancora ai velocisti.