Tour 2014: Nibali show, tappa e maglia gialla

L'Italia intera festeggia la meravigliosa impresa di Vincenzo Nibali che vince la seconda tappa del Tour de France di 195 chilometri da York a Sheffield, contraddistinta da una serie di sali-scendi molto impegnativi. Lo Squalo dello Stretto conquista anche la maglia gialla dimostrando di essere in forma straordinaria con uno scatto super nel finale. Per il campione italiano in carica si tratta della prima vittoria in carriera alla Grande Boucle.