Tour 2014: spalla ko, Cavendish si ritira

Il Tour de France perde uno dei grandi protagonisti dopo una sola tappa. Si tratta di Mark Cavendish che ha dovuto abbandonare la Grande Boucle e non sarà al via della seconda frazione da York dopo la brutta caduta nella volata di sabato ad Harrogate vinta dal tedesco Marcel Kittel. Nessuna frattura per il velocista della Omega Pharma-Quick Step ma il problema alla spalla destra (presunta lussazione) non gli permetterà di proseguire.