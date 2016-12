Tour 2014, 1a tappa: Kittel show, vittoria e maglia gialla

Marcel Kittel del Team Giant-Shimano, proprio come l'anno scorso, vince in volata la prima tappa del Tour de France di 190 chilometri da Leeds ad Harrogate indossando di conseguenza la prima maglia gialla 2014. Secondo posto per lo slovacco Peter Sagan, terzo Navardauskas. Finale contraddistinto da una brutta caduta che ha coinvolto anche l'idolo di casa Mark Cavendish, che raggiunge il traguardo dolorante alla spalla.