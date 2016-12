Ciclismo, Wiggins: "Potrei saltare il Tour"

A un mese dall'inizio della centunesima edizione del Tour de France ci pensa Bradely Wiggins a mettere la carne al fuoco. Il vincitore dell'edizione del 2012 minaccia un clamoroso forfait se la strategia del Team Sky non cambierà: "Il team è tutto per Chris Froome, sono mortificato. Sento di essere nello stato di forma di due anni fa. Anche se volessi andare al Tour, forse sarebbe meglio che me ne vada altrove."