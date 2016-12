Giro d'Italia 2014, 21a tappa: sorpresa Mezgec, apoteosi Quintana

E' Luka Mezgec la sorpresa nel giorno dell'apoteosi di Nairo Quintana. Il ciclista sloveno del Team Giant-Shimano taglia per primo il traguardo di Trieste e si aggiudica l'ultima tappa del Giro d'Italia 2014. Ma i fotografi sono tutti per Quintana, primo colombiano a vincere la corsa rosa: il 24enne della Movistar chiude al primo posto in generale davanti al connazionale Rigoberto Uran e alla rivelazione azzurra Fabio Aru.