Ecco la bici realizzata da Jaguar e Pinarello

Jaguar ha rafforzato il suo legame con il mondo del ciclismo e con Pinarello, uno fra i più apprezzati produttori italiani di biciclette. La casa automobilistica ha utilizzato le sue avanzate strutture e conoscenze aerodinamiche per la creazione della nuova "Dogma F8" per campioni come Froome e Wiggins, che la useranno in questa stagione 2014 a partire dal Critérium du Dauphiné che prenderà il via l’8 giugno. Il clou, invece, sarà il Tour de France.