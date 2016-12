Giro d'Italia, si ritira Michael Matthews

Uno dei protagonisti della prima parte del Giro d'Italia, Michael Matthews, non si è presentato alla partenza dell'11a tappa, da Collecchio a Savona. L'australiano, maglia rosa per una settimana, si e' ritirato a causa di problemi alla schiena. "Ho dei problemi alla schiena, ma ieri ho provato lo stesso a fare la tappa per cercare di regalare un’altra vittoria alla squadra. Lascio davvero a malincuore".