Giro d'Italia 2014, 10a tappa: tris Bouhanni a Salsomaggiore

Al Giro d'Italia arriva il tris di Nacer Bouhanni. E' il francese a vincere la decima tappa della Corsa Rosa, 173 chilometri per velocisti da Modena a Salsomaggiore Terme: terzo successo personale in questa edizione per il francese, che stavolta precede Giacomo Nizzolo e Michael Matthews. Non cambia nulla in classifica generale, con Cadel Evans sempre in maglia rosa. Mercoledì undicesima tappa, 249 chilometri da Collecchio a Savona.