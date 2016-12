Giro d'Italia 2014, 9a tappa: acuto Weening a Sestola

La fuga di giornata si delinea dopo circa 50 chilometri, con 14 corridori in testa tra cui Oscar Gatto della Cannondale, Salvatore Puccio del Team Sky e Pieter Weening.

Michael Matthews, maglia rosa prima dell'acuto di sabato targato Cadel Evans, resta coinvolto in una brutta caduta: arriverà al traguardo in netto ritardo con evidenti escoriazioni alla coscia destra. Il distacco del gruppo dai fuggitivi tocca il massimo di 8 minuti a circa 80 dalla fine, poi pian piano diminuisce a causa dell'azione della Bmc che trascina tutti. Fabio Aru, uomo di classifica dell'Astana, perde terreno per problemi alla bici ma tutta la squadra, compreso Michele Scarponi, si ferma ad aspettarlo e lo riporta a contatto coi migliori. Tra i fuggitivi è David Tanner a tentare l'azione in solitaria, ma l'australiano della Belkin viene quasi subito ripreso dagli altri; ci prova allora Weening, con Davide Malacarne della EuropCar che va ad agganciarlo per tentare l'arrivo in due al traguardo di Sestola. Così avviene, nonostante tante schermaglie tra i due corridori che provano vicendevolmente a staccarsi e i tentativi di Bono e Barbin di andarli a prendere. Alla fine ha la meglio l'olandese, bravo a tenere la scia di Malacarne negli ultimi 1000 metri e a bruciare l'avversario al traguardo. Ma avvengono cose importanti anche tra gli uomini di classifica: Domenico Pozzovivo sfrutta l'azione del compagno di squadra Vuillermoz e scatena il panico nel gruppo della maglia rosa, con Rigoberto Uran e Cadel Evans che si buttano all'inseguimento ma a Sestola accusano 30" di ritardo sull'italiano della AG2R, che scala posizioni di classifica e si attesta al quarto posto.

Da martedì la carovana rosa riparte con la decima tappa, 173 chilometri da Modena a Salsomaggiore Terme: percorso adatto ai velocisti.