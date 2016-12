Giro d'Italia 2014, 7a tappa: ancora Bouhanni, Foligno è sua

Nacer Bouhanni non smette di stupire e conquista la settima tappa del Giro d'Italia , di 211 chilometri da Frosinone a Foligno vincendo in volata davanti a Giacomo Nizzolo della Trek Factory Racing e a Luka Mezgec del Team Giant-Shimano. E' la seconda vittoria del francese della Fdj in questo Giro dopo quella a Bari di martedì. La maglia rosa resta sulle spalle di Michael Matthews della Orica GreenEdge, quarto sul traguardo.

Dopo 25 chilometri dal via scatta una fuga composta da cinque corridori: Bjorn Thurau (Europcar), Winner Andrew Anacona Gomez (Lampre-Merida), Nathan Haas (Garmin-Sharp), Nicola Boem (Bardiani) e Robinson Chalapud Gomez (Colombia) che arrivano a guadagnare oltre 5 minuti di vantaggio. Il gruppo maglia rosa lascia correre fino a 20 chilometri dal traguardo di Foligno quando le squadre dei velocisti cominciano a fare l'andatura per cercare di colmare il gap. Ai meno 3 arriva l'aggancio, proprio nel momento in cui Francisco Ventoso della Movistar resta vittima di una brutta caduta per fortuna senza gravi conseguenze. Nella volata finale si assiste ad una straordinaria progressione di Bouhanni che, partito dalle retrovie, riesce a superare Nizzolo sulla linea del traguardo. Domani l'ottava tappa di 179 chilometri da Foligno a Montecopiolo: l'arrivo in salita potrebbe essere il primo vero banco di prova di questo Giro.