Giro d'Italia, Agnoli: "Ho urlato io terroni"

E' stato Valerio Agnoli, corridore dell'Astana, ad aver urlato "terroni" nel corso della sesta tappa del Giro d'Italia (Sassano-Montecassino, 257 km) mentre la carovana passava da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Il ciclista è uscito allo scoperto per spiegare la situazione: "Era uno scherzo rivolto ai miei compagni, non un insulto al pubblico. In squadra chiamano così sia me che Vincenzo (Nibali, ndr). E poi sono di Fiuggi, figuriamoci...".