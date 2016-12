Tesserino di Pantani in vendita su eBay, ira della madre

A dieci anni dalla morte, Marco Pantani è sempre nei cuori degli italiani. Qualcuno però ha deciso di guadagnare sulla passione dei tifosi per il Pirata. E così su eBay è stato messo in vendita il tesserino della Federazione ciclistica italiana appartenuto proprio a Pantani. Base d'asta 1.500 euro. Indignata la mamma di Marco, che punta il dito contro un ex compagno di squadra: "Chi l'ha fatto si deve vergognare".