Giro d'Italia 2014, 4.a tappa: Bouhanni show sotto la pioggia

Nacer Bouhanni vince in volata la quarta tappa del Giro d'Italia 2014 , di 112 chilometri in Puglia da Giovinazzo a Bari, contraddistinta da una brutta caduta nel finale. Il francese della Fdj chiude davanti a Giacomo Nizzolo e a Tom Veelers sfruttando l'arrivo a ranghi ridotti. In mattinata si è ritirato Kittel , vincitore delle ultime due tappe. La maglia rosa resta saldamente sulle spalle di Michael Matthews della Orica GreenEdge.

La tappa si apre con la notizia bomba del ritiro di Marcel Kittel, grande dominatore delle volate, trionfatore nelle uniche due tappe in linea fin qui disputate. Il tedesco ha dato forfait per febbre. Il gruppo resta a ranghi compatti lungo tutto il tragitto della corsa con i ciclisti che entrano a Bari per un circuito da ripetere 8 volte. Tra i corridori serpeggia il malumore a causa della pioggia intermittente che rende pericoloso l'asfaltoin vista di una possibile volata.

E così, dopo qualche ora di incertezza, la direzione di gara decide di fermare il tempo all'inizio dell'ultimo giro dando ragione ai ciclisti. L'incubo diviene realtà a 2 chilometri dal traguardo con una caduta che coinvolge una ventina di corridori. In avanti restano gli uomini del Team Giant Shimano, con Veelers che sembra avere lo spunto decisivo. Ma negli ultimi metri l’olandese perde velocità e così Bouhanni (autore di una progressione straordinaria) e Nizzolo riescono a sopravanzarlo.

Domani va in scena la quinta tappa di 203 chilometri da Taranto a Viggiano. L'arrivo, in leggera salita con pendenze al 4%, potrebbe essere una buona occasione per vedere i primi scatti.