Giro, la febbre ferma Kittel: è ritiro

Il Giro d'Italia perde il protagonista di questo avvio. La tappa Giovinazzo-Bari, in programma per oggi, non vedrà in scena Marcel Kittel. Il campione tedesco della Giant Shimano, vincitore delle ultime due frazioni in Irlanda, è stato colpito da un attacco febbrile e non si è presentato ai blocchi di partenza. Lo stesso corridore ha anticipato pubblicamente il forfait con un tweet sul suo profilo.