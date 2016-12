Scatta il Giro d'Italia 2014: Quintana punta Trieste

Venerdì 9 maggio da Belfast, Irlanda del Nord, scatta la 97esima edizione del Giro d'Italia, la prima delle tre grandi corse a tappe della stagione. Tocca anche l'Irlanda e si chiude l'1 giugno a Trieste, dopo essere rientrata nello Stivale a Taranto per la quarta tappa. Un giro molto duro, con tante montagne, su tutti il terribile Zoncolan il 31 maggio, e il giorno prima la cronoscalata del Monte Grappa. Si parte con la cronosquadre a Belfast mentre un'altra prova contro il tempo, tolta la scalata, sarà il 22 maggio a Barolo nella 12esima frazione. Al via non ci sarà il vincitore del 2013, Vincenzo Nibali, che proverà a vincere il Tour de France sfidando Froome e Contador. Ecco che il favorito è dunque Nairo Quintana, talentuoso colombiano della Movistar che lo scorso anno sorprese tutti chiudendo al secondo posto il Tour de France.



In pole position anche Cadel Evans, esperto australiano della BMC, Joaquim Rodriguez, spagnolo della Katusha, secondo nel 2013, e un altro colombiano, Rigoberto Uran, passato da Sky a Omega Pharma-Quick Step che proverà a salire sul gradino più alto del podio dopo il secondo posto 2013. Proverrano a sorprendere il croato Kiserlovski della Trek, il polacco Majka della Tikoff, già positivo l'anno scorso, e il duo della Garmin, l'irlandese Daniel Martin e il canadese Ryder Hesjedal, maglia rosa 2012.



Le speranze italiane per la vittoria finale sono affidate ai veterani Michele Scarponi e Ivan Basso, al talentuoso Fabio Aru e soprattutto a Domenico Pozzovivo, lo scalatore lucano che ha finalmente raggiunto la maturità. Per i successi parziali si spera in Moreno Moser, Luca Paolini, il campione italiano Santaromita, Giampaolo Caruso e Diego Ulissi mentre in volata l'eterno Petacchi e i giovani Viviani e Nizzolo proveranno a competere con gli uomini jet Kittel, Bouhanni e Farrar.