Gimondi cade e si frattura tre costole

Gli anni sono 71 ma per Felice Gimondi la passione per la bici è ancora fortissima. E mentre era sulle strade della provincia di Bergamo, il grande campione di ciclismo è incappato in una buca ed è caduto rovinosamente, procurandosi la frattura di tre costole e ferite al volto. Ma la tempra è sempre la stessa: dimesso dall'ospedale dove è stato portato dalla moglie, Gimondi ha subito assicurato che domenica sarà al via della 'sua' granfondo.