Ciclismo: la Freccia Vallone è di Valverde

Va ad Alejandro Valverde la 78esima edizione della Freccia Vallone. Con un perentorio scatto a 50 metri dal termine lo spagnolo della Movistar è riuscito a lasciare sul posto il gruppetto di avversari e a trionfare per la seconda volta in carriera nella classica belga (in precedenza ci era riuscito nel 2006). Valverde vince con 3 secondi di margine su Daniel Martin della Garmin Sharp e 4 su Michal Kwiatkowski della OmegaPharma.