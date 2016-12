Giro dei Paesi Baschi, vince ancora Contador

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Alberto Contador ha vinto il Giro dei Paesi Baschi, affermandosi sempre più come possibile protagonista del prossimo Tour de France, in scena a luglio. Malissimo Valverde, crollato dal 2° al 5° posto generale: sul podio salgono Kwiatkowski e Peraud. Buono infine il Giro di Cunego, corridore che potrebbe dire la sua in Francia, insieme a Froome, Nibali e appunto Contador.