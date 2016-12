Fiandre, nuovamente operata la donna investita

L'incidente è avvenuto in maniera incredibile. Secondo i testimoni la donna, che assisteva alla corsa col marito, ha deciso di fermarsi su uno spartitraffico in condizioni di assoluta pericolosità, a differenza del consorte recatosi sul marciapiede. Al sopraggiungere del gruppo, Van Summeren, probabilmente costretto a salire sullo spartitraffico dall'ingente massa di corridori e dalla ristrettezza della carreggiata, ha urtato la donna a una velocità stimata di 65 km/h, scaraventandola al suolo. Per il corridore ferite al volto e ritiro dalla "Ronde": per la donna multiple fratture facciali e il ricovero in gravissime condizioni, con notizie susseguitesi sulla sua presunta morte, prontamente smentite. Durante la notte il secondo intervento: non resta che attendere e sperare.