Giro delle Fiandre, giallo sulle condizioni della donna travolta

E' giallo sulle condizioni dell'anziana travolta da Johan Van Summeren (del team Garmin) al Giro delle Fiadre. La donna, apparsa subito in gravi condizioni, era stata data per morta da alcune fonti belghe che, però, hanno poi spiegato che la notizia non è ancora ufficiale. Trasportata in ospedale l'anziana potrebbe essere quindi ancora adesso in coma. In stato di choc, ovviamente, il ciclista, già dimesso dall'ospedale: "Se riuscirò a dormire stasera? - aveva detto -. Difficile: doveva essere una bella domenica, e invece...".